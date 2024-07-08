россия повторно атаковала Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами": в Киеве сильно повреждена детская больница и здания в шести районах
Утром 8 июля 2024 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Днепре.
По информации Киевской городской военной администрации и мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Соломенском районе есть повреждение офисного здания. В Голосеевском районе столицы обломки рухнули у жилого дома.
В Киеве в результате атаки по состоянию на 13:30 известно о 10 погибших и 35 раненых.
От российской атаки пострадала детская больница "Охмадит". Пациентов больницы, в которую попала ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Охматдите повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения.
Виталий Кличко сообщил, что зафиксировано попадание в жилой дом в Шевченковском районе
"Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жителей", – добавил мэр.
Спасатели работают на всех объектах столицы, где зафиксированы разрушения.
Также стало известно, что в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение двух этажей бизнес-центра. Разрушение зафиксировано на площади 1500 кв. м.
КМВА сообщает, что в Днепровском районе Киева повреждено здание медцентра. Предварительно, 4 человека погибли, 3 травмированы. Произошло частичное разрушение постройки, продолжается разбор завалов и поиск людей.
По данным ДТЭК, в столице в Голосеевском и Шевченковском районах полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции, также повреждены электросети. Большинство домов будут заживлены по резервным источникам в ближайшее время.
Массированный обстрел прокомментировал президент Владимир Зеленский, который также показал фото с мест попадания обломков ракет в Киеве: "Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти больше людей".
"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин", – добавил он.
По данным председателя Совета обороны города Кривого Рога Александра Вилкула, в результате ракетной атаки по городу Кривой Рог 8 июля погибли 11 человек, более 40 получили ранения. Было несколько попаданий. Среди них – по административному зданию промышленного предприятия.
В Покровске Донецкой области россияне попали в предприятие. Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Владимир Филашкин, по меньшей мере три человека погибли.
"Под огнем оказались и другие общины Донбасса - информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала", - добавил он.
В Днепре поврежден многоэтажный дом, предприятие, СТО. На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление России.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донбассу. В результате массированной атаки россиян 8 июля известно, что 24 человека погибли, а около 70 пострадали.
Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования.
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