Россия совершила очередной обстрел Украины 'шахедами': ПВО работала во многих областях

В ночь на 6 июля 2024 года враг атаковал 27 ударными БпЛА типа Shahed-131/136, из них 24 были сбиты.

Об этом сообщили Воздушные силы.

БПЛА были запущены из Крыма и Курской области в России.

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Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Напомним, россия совершила массированную атаку дронами, есть попадание в энергообъект на Черниговщине.

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