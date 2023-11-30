Россия запустила 6 ракет С-300 по Покровскому району Донецкой области: спасли младенца, еще 5 человек находятся под завалами (фото, видео)

В ночь на 30 ноября оккупанты запустили шесть ракет по Покровску, Новогродовке и Мирнограду в Покровском районе Донецкой области. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 10 человек, еще 5 человек находятся под завалами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Шестью ракетами "С-300" оккупанты ночью одновременно ударили по Покровскому району Донбасса. Под удар попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

Пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами. Парамедикам полиции удалось спасти младенца.

В Покровске пострадала семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем, ранение получил 13-летний мальчик. Предварительно поврежден многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

Во дворе дома, где жила семья с двумя детьми, взорвался снаряд, в результате чего разрушились крыша и стены, люди оказались под завалами.

Из-под завалов вытащили мужчину с полугодовалым младенцем на руках. Его доставили в больницу, угрозы жизни ребенка нет.

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В Новоградовке враг попал в многоэтажное здание. Ранения получил 13-летний ребенок. На месте ракетного удара работают полицейские и спасатели. Под завалами находятся еще 5 человек, в том числе ребенок.

По Мирнограду россияне ударили двумя ракетами с ЗРК "С-300", в результате чего был разрушен отдел полиции.

Напомним, россия запустила 75 дронов по Украине, 71 сбили силы ПВО.

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