Россияне атаковали юг Украины: уничтожены 15 'Шахедов', есть попадания

В ночь на 1 октября юг Украины был атакован "Шахедами". Силами ПВО было уничтожено по меньшей мере 15 "Шахедов", из них 14 в Одесской области и один в Николаевской области.

Об этом сообщила пресс-офицер Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире "Единые новости".

По ее словам, под атакой находились южные регионы, произошла дроновая атака смешанного типа.

Враг предпринимал попытки путать маршруты и максимально загружать систему ПВО.

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По словам Гуменюк Гуменюк, в Николаевской области произошло попадание в складские помещения. Там идет разбор завалов и тушение пожара, информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, Херсонщину атаковали 16 корректируемыми авиабомбами (КАБ).

Также Гуменюк отметила, что враг продолжает наносить баллистические ракетные удары.

Напомним,россияне ударили Искандерами по Николаеву.

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