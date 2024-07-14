россияне обстреляли Херсонщину из артиллерии и РСЗО: пятеро погибших и девять раненых (фото)

Российские войска продолжают терроризировать мирное население Херсона, обстреливая жилые кварталы и гражданские объекты. В результате очередного обстрела 5 человек погибли, 9 получили ранения, среди них 16-летняя девушка.

Как сообщили в Национальной полиции, оккупанты целенаправленно избивали по центральной части Херсона, где в результате обстрела пострадали 61-летний мужчина, учебное заведение, административное здание и жилой дом.

Через несколько минут обстрелы города продолжились. В этот раз под удар попало медицинское учреждение, где были повреждены гараж и пищеблок.

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Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police Последствия обстрела. Источник: t.me/UA_National_Police

Очередным зверством стала атака на Чернобаевку. В результате попадания снаряда в частный дом 16-летняя девушка получила тяжелые ранения: минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой кисти и многочисленные осколочные ранения. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что с 13 до утра 14 июля под ударами врага оказались населенные пункты Михайловка, Кизомис, Садовое, Токаревка, Шевченковка, Украинка, Приозерное, Гавриловка, Берислав, Львов, Одрадокаменка, Томарино, Антон Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Тягинка, Никольское, Высокое, Понятовка, гигантский, Благовещенский и город Херсон.

"российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные дома – добавил он.

Напомним, 11 июля российские оккупанты нанесли массированных авиаударов по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской общины Чугуевского района Харьковской области.

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