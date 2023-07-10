россияне обстреляли Орехов авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи: есть жертвы и раненые (фото)

9 июля россияне сбросили авиабомбу по школе в прифронтовом Орехове Запорожской области, где собрались мирные граждане для получения гуманитарной помощи. 4 человека погибли, 11 получили ранения.

Как сообщили в Запорожской ОГА, россияне ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу.

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"Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Одиннадцать человек госпитализировали с ранениями разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным ОГА, за сутки враг нанес 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов совершено с РСЗО по Левадному и Новодаровке, 30 артобстрелов – по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Ольговскому.

В МВД Украины уточнили, что в результате авиаудара по Ореховской ОШ было наголову разрушило здание.

"Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков находившихся внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва", – добавили в ведомстве.

Спасательно-разыскные работы продолжаются.

Напомним, ночью 8 июля вражеские беспилотники нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Было попадание в сельскохозяйственное предприятие, пострадал мужчина.

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