'россияне остались и без еды, и без грузовика': ВСУ уничтожили БМД и 'Урал' оккупантов (видео)

Украинские военные сдерживают нашествие оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили военную технику оккупантов.

Речь идет о ликвидации БМД и "Урала" россиян. Об этом сообщили на канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

Артиллеристы отметили, что "Урал" подвозил оккупантам провизию.

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"Но россияне остались и без еды, и без грузовика. Еще их БМД застрял в украинском черноземе, нам пришлось "помочь" ему. Затем внедорожник вез боеприпасы оккупантам, но одним выстрелом уничтожили машину вместе с БК, поэтому горит так хорошо!" – указал артиллерист Роман.

На видео можно увидеть, как украинские военные наносят точные удары с артиллерии по грузовику и боевой машине десанта оккупантов. В результате попадания вражеская техника загорелась.

Точное время и место уничтожения вражеских БМД и Урала не сообщается по соображениям безопасности.

Также в сеть попало видео уничтожение БМП оккупантов вблизи Бахмута. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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