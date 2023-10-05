россияне прямым попаданием разрушили больницу на Херсонщине (фото и видео)
российские оккупанты 5 октября нанесли пять авиаударов вблизи города Берислав в Херсонской области. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, "в Бериславе – прямое попадание в больницу". Разрушен полностью четвертый этаж заведения, еще один – частично.
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"Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки". Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию", – заметил он.
Министерство здравоохранения сообщило больше деталей по поводу российского авиаудара по Бериславу.
Отмечается, что в больнице полностью уничтожен 4-й этаж, 3-й частично.
"В поликлинике – прямое попадание в середину здания. Обвал перекрытий. Также вражеским огнем уничтожены 2 автомобиля "экстренки". К сожалению, без жертв не обошлось. Ранены двое медиков:
- 60-летний водитель "экстренки" получил осколочное ранение головы, черепно-мозговую травму и открытый осколочный перелом правой голени. Пока его состояние средней тяжести.
- 39-летний фельдшер "экстренки" получил взрывную травму, контузию и осколочное ранение левого коленного сустава. Его состояние средней тяжести.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, что на Херсонщине врагом уже разрушены дотла 24 объекта медучреждений и еще по меньшей мере 154 – повреждены.
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