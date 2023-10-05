росіяни прямим влучанням зруйнували лікарню на Херсонщині (фото та відео)

російські окупанти 5 жовтня завдали пʼять авіаударів поблизу міста Берислав у Херсонській області. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, "у Бериславі – пряме влучання в лікарню". Зруйновано повністю четвертий поверх закладу, ще один – частково.

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"Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки". Постраждали двоє медпрацівників. У водія "швидкої" – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію", – зауважив він.

Міністерство охорони здоров'я повідомило більше деталей щодо російського авіаудару по Бериславу.

Зазначається, що у лікарні повністю знищено 4-й поверх, 3-й – частково.

"В поліклініці – пряме влучання в середину будівлі. Обвал перекриттів. Також ворожим вогнем знищено 2 автомобілі "екстренки". На жаль, без жертв не обійшлося. Поранено двоє медиків:

60-річний водій "екстренки" отримав осколкове поранення голови, черепно-мозкову травму та відкритий осколковий перелом правої гомілки. Наразі його стан середньої тяжкості.

39-річний фельдшер "екстренки" отримав вибухову травму, контузію та осколкове поранення лівого колінного суглоба. Його стан середньої тяжкості.

Постраждалим надається необхідна медична допомога".

Нагадаємо, що на Херсонщині ворогом вже зруйновано вщент 24 об’єкти медзакладів та ще щонайменше 154 – пошкоджено.

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