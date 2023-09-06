Россияне ракетами и шахедами атаковали Украину ночью: все подробности (фото)

В ночь на 6 сентября российские боевики атаковали украинские населенные пункты дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами. Силы ПВО отразили атаку по Киеву и области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, этой ночью россияне три часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", — написал Кипер в Телеграм-канале.

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По его данным, в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Киевская областная военная администрация сообщила, что враг ночью направил крылатые ракеты на столицу. Глава ОВА Сергей Попко проинформировал, что все цели уничтожила противовоздушная оборона.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И вновь атака не проста, а комбинирована. Предварительно, из района саратовской обл., из самолетов стратегической авиации Ту-95МС ра*исты выпустили крылатые ракеты типа Х- 101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно, баллистического", — сообщил Попко.

По его словам, в Киеве – без жертв и разрушений.

Между тем ГСЧС сообщает, что обломки сбитой ракеты упали на территории торгового предприятия в Киевской области. Произошел пожар, который оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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