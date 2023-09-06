Росіяни ракетами та шахедами атакували Україну вночі: всі подробиці (фото)

У ніч проти 6 вересня російські бойовики атакували українські населені пункти дронами-камікадзе Shahed та крилатими ракетами. Сили ППО відбили атаку по Києву та області.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, цієї ночі росіяни три години атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який дістав важкі поранення, помер у лікарні", – написав Кіпер у Телеграм-каналі.

Читайте також: Сирський показав, як ЗСУ знищують піхоту окупантів під Бахмутом (відео)

Відео дня

За його даними, у кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування і пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що ворог вночі направив крилаті ракети на столицю. Голова ОВА Сергій Попко поінформував, що всі цілі знищила протиповітряна оборона.

"Чергова ракетна атака ворога на мирне місто з метою вбити цивільне населення та зруйнувати інфраструктуру. І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС ра*исти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно - балістичного", – повідомив Попко.

За його словами, у Києві – без жертв та руйнувань.

Тим часом ДСНС повідомляє, що уламки збитої ракети впали на території торгівельного підприємства в Київській області. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Обійшлося без жертв та потерпілих.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!