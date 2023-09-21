россияне с 11 бортов Ту-95 атаковали Украину ракетами: все подробности массированного обстрела (фото)

россияне в ночь на 21 сентября устроили массированный обстрел Украины крылатыми ракетами из 11 самолетов Ту-95. Только 20 ракет были сбиты над Киевом.

Как сообщил руководитель Министерства внутренних дел Игорь Клименко, в Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание гостиницы. "В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасены 1 человек. Все службы работают на месте", — написал он в Телеграм-канале.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что продолжается спасательная операция, поскольку под завалами могут быть пострадавшие.

В Киеве обломки ракет падали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе пострадали семь человек, среди которых ребенок.

В КМВА сообщили, что россияне примерно из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

"Силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 вражеских целей... В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили", – сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Голосеевском районе повреждены окна в 5-этажном доме. В Святошинском районе были перебои с электричеством, однако энергетики уже возобновили электроснабжение.

"По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них в больницах города. Четверо получили помощь на месте. В Дарницком - все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития. заведения профтехобразования", – добавил он.

В Харькове в результате атаки россиян разрушено складское здание. Пострадали 2 человека.

Мэр Харькова Игорь Терехов информирует: "В общей сложности по меньшей мере шесть "прилетов" было утром по Харькову. По предварительной информации, которая нуждается в уточнении, все в Слободском районе города... Есть информация о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу. На месте "прилетов" работают соответствующие службы, устраняют их последствия".

Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. В части Ровно после ракетной атаки пропал свет.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

Как сообщили в Службе спасения области, "21 сентября спасатели работают на ликвидации возгорания на территории промышленного предприятия, возникшего в результате падения обломков вражеской ракеты".

Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что около 06:25 были нанесены три ракетных удара по территории Дрогобыча. "Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному составу. Есть возгорание на площади 20 кв.м", – написал он в своем ТГ-канале.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко проинформировал, что в области "попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано".

"К сожалению, уже есть информация о трех пострадавших. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – добавил он.

По информации Кравченко, в результате падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий области. Также повреждено здание профессионально-технического учебного заведения. В нем выбиты окна. Также обломки сбитых ракет упали на территории медицинского учреждения. Обошлось без пострадавших и повреждений.

"Кроме того, в нескольких общинах повреждены частные дома и автомобили. В домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады", – добавил он.

Между тем в соцсетях сообщают, что в результате ракетного удара по Киевщине в Вишневом пострадал завод Pepsi.

Напомним, 20 сентября ночью россияне дронами атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

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