россияне с вагнеровцами готовят провокацию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси – СБУ

Служба безопасности Украины получила разведывательные данные, свидетельствующие об очередной провокации россиян, которую они собираются совершить на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, чтобы подтолкнуть страну к войне с Украиной.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, для этой провокации россия хочет использовать сотрудников спецслужб, которые под видом боевиков частной военной компании "Вагнер" находятся в Беларуси.

"Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе", – сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных стран и сотрудников спецслужб. Их отправили на территорию Беларуси под видом вагнеровцев.

В СБУ говорят, что российская ДРГ, притворяясь "украинскими диверсантами", должна совершить провокацию на НПЗ.

"В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства. Информацию о запланированном в Беларуси теракт сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего из россии, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении", – добавили в ведомстве.

Исследуя мобильный телефон пленного российского боевика, специалисты СБУ нашли подтверждение своим разведданным. Выяснилось, что он получил указание передислоцироваться в Беларусь как "вагнеровец". Мужчина получил задание на "специальную миссию" на Мозырском НПЗ.

Киберспециалисты СБУ нашли также удаленную переписку россиянина с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.

"Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", – предупредили в СБУ беларусскую сторону.

Ранее Вооруженные силы Украины предупредили, что кафиры планируют в ближайшее время провести провокации на Запорожской АЭС. В частности, на кровлях двух энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

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