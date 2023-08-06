россияне снова ударили по Харькову по ЗРК С-300: что известно

В Харькове утром 6 августа прогремели взрывы. Как стало известно, россияне выпустили по городу ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что под обстрел попал Холодногорский район города.

"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе. На данный момент информация о пострадавших не поступала", — написал он в Телеграм-канале.

5 августа, напомним, россияне управляемой авиабомбой ударили по центру переливания крови в Харьковской области. В результате обстрела погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг атаковал область около 20:20. "Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района, произошел масштабный пожар", – сообщил он.

Напомним, россияне массированно атаковали Украину в ночь на 6 августа дронами и ракетами разного вида. Силами Воздушной обороны было уничтожено 30 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

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