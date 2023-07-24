Россияне совершили очередную атаку на Одещину: разрушен порт с зерном (фото, видео)

Ночью 24 июля над Одесщиной были сбиты 3 "Шахеда". В результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно есть четыре пострадавших.

Об этом сообщил глава общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в Telegram, оперативное командование "Юг" в Facebook

"Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько "Шахедов" приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадание", – сообщил Братчук.

Он также подчеркнул, что российские оккупанты "продолжают бить по гражданским объектам и украинскому зерну".

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ОК "Юг" уточнило, что силами ПВО были уничтожены 3 вражеских дрона, которые атаковали портовую инфраструктуру Дуная и сообщили, что в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 сотрудника порта.

"В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Предварительно известно о 4 пострадавших работниках порта, информация уточняется", – написано в сообщении ОК "Юг".

Напомним, россияне атаковали Одесщину 5 видами ракет, попали в собор. Есть жертвы и пострадавшие.

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