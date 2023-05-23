Россияне создали фейковый ролик, в котором Буданов якобы собирается убивать крымчан

Россияне сделали фейковый ролик из интервью Комарова с Будановым. В нем начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов раскрыл военные тайны, которые уже можно озвучивать. Российские пропагандисты использовали материалы из программы, чтобы создать очередной фейк по теме деоккупации Крыма.

"Россияне в лучших традициях российской "журналистики" сделали фейковый ролик из нашего интервью с Будановым. Склеили вопрос о том, как поступать после деоккупации Крыма, с ответом Буданова из другой части программы - там, где он рассказывает о унижении некоторых категорий военных преступников" "В итоге видео нарезали так, что в фейковом ролике все стало выглядеть так, будто Буданов говорит, что крымчан якобы будут физически уничтожать. Фейковый монтаж и изменение вопросов/ответов местами поменял смысл интервью", – заявил украинский журналист.

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Об этом сообщает в своем Instagram Дмитрий Комаров.

Чтобы доказать ложь россиян, Дмитрий опубликовал оригинальные видео, без монтажа, показав, из чего россияне создали фейковую новость. также, он добавил, что пропагандисты "сделали прекрасную рекламу выпуска с Будановым", благодаря фейковому видео тысячи россиян зашли на YouTube и посмотрели "Год. За кадром" с Кириллом Будановым.

''Сами того не понимая, z-каналы сделали отличную рекламу выпуска с Будановым. И тысячи россиян, даже не собиравшихся смотреть это интервью, зашли на ютуб и посмотрели выпуск целиком. Мы видим статистику – россиян этот выпуск смотрит многие. Посмотрев, убедились, что русские z-каналы распространяют фейки. А заодно посмотрели все интервью, и не только его :) Подписались на канал:) Вот как ру-пропаганда в конце концов делает хуже для себя же, – заметил Комаров.

Отметим, что на фейковом видео за счет фоновой музыки отчетливо видны места склеивания: в тех местах музыка "скачет". Вот почему в важных интервью всегда дают музыкальное сопровождение – это делает невозможным фейковое склеивание, ведь эти места будут очень заметны.

Напомним, в ГУР подтвердили проведение операции в Белгородской области, Буданов призвал российские войска сдаваться в плен.

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