россияне ударили по Днепру 'Искандерами': попали в многоэтажку и здание СБУ (видео)

российские боевики вечером 28 июля ударили ракетами "Искандер" по Днепропетровской области. Зафиксированы попадания в Днепре и Никополе.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале, в Днепре враг атаковал многоэтажку и здание СБУ.

"Снова российский ракетный террор. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА. Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле", — добавил он.

Днепропетровская областная государственная администрация сообщила, что "враг устроил по Никополю".

"Попал по городу из тяжелой артиллерии. К счастью, нет ни погибших, ни пострадавших. Последствия атаки еще уточняются", – говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что во время атаки на Днепр возник пожар в админздании.

Из-за ракетного удара по Днепру по состоянию на 23:40 известно о 9 пострадавших. Среди них двое детей – 14 и 17 лет. "У них акубаротравма. Такой же диагноз у двух 20-летних девушек", – отметили в ОГА.

Еще у пяти человек рваные раны. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина.

Справка: "Искандер" – это семейство российских баллистических ракет малой дальности (БРМД), которые разработаны и производятся Конструкторским бюро машиностроения имени Игоря Сикорского. Они обладают высокой точностью и могут поражать цели на расстоянии до 500 километров. Они также могут маневрировать во время полета, что затрудняет их перехват системами противовоздушной обороны.

Напомним, ночью 23 июля враг еще раз атаковал Одесскую область ракетами разного типа. По данным Командования Воздушных сил, над Одессой ПВО сбило 9 из 19 различных типов ракет. Враг использовал для атаки 5 крылатых ракет "Оникс", 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 2 баллистических ракеты "Искандер-М".

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