росіяни вдарили по Дніпру 'Іскандерами': влучили у багатоповерхівку та будівлю СБУ (відео)

російські бойовики увечері 28 липня вдарили ракетами "Іскандер" по Дніпропетровській області. Зафіксовані влучання у Дніпрі та Нікополі.

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі, у Дніпрі ворог атакував багатоповерхівку та будівлю СБУ.

"Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі", – додав він.

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Дніпропетровська обласна державна адміністрація повідомила, що "ворог вгатив по Нікополю".

"Поцілив по місту з важкої артилерії. На щастя, немає ні загиблих, ні постраждалих. Наслідки атаки ще уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак зазначив, що під час атаки на Дніпро виникла пожежа в адмінбудівлі.

Через ракетний удар по Дніпру станом на 23:40 відомо про 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. "У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат", – зазначили в ОДА.

Ще у п’ятьох людей рвані рани. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Довідково: "Іскандер" – це сімейство російських балістичних ракет малої дальності (БРМД), які розроблені й виробляються Конструкторським бюро машинобудування імені Ігоря Сікорського. Вони мають високу точність і можуть вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Вони також можуть маневрувати під час польоту, що ускладнює їх перехоплення системами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, уночі 23 липня ворог вкотре атакував Одеську область ракетами різного типу. За даними Командування Повітряних сил, над Одесою ППО збила 9 із 19 різних типів ракет. Ворог використав для атаки 5 крилатих ракет "Онікс", 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування "Калібр", 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

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