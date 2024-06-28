Россияне ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре: есть раненые и погибшие (видео)

Российские оккупанты в пятницу, 28 июня, вечером нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. В результате произошло разрушение нескольких этажей.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram и председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

В 19:59 Лисак сообщил, об одном погибшем и шести пострадавших, среди которых 7-месячный младенец. Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. В многоэтажке изуродованы четыре этажа, в квартирах предположительно заблокированы люди.

"Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей", – написал Лысак.

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Он добавил, что есть предварительная информация о раненых. Точное количество глава ОВА не раскрыл.

Лукашук добавил, что россияне своим ударом уничтожили четыре этажа. Все службы уже работают на месте.

В городе перекрыли движение по улицам, расположенным рядом с местом удара. Движение на участках затруднено. Также приостановили работу электротранспорта.

По состоянию на 20.34 количество пострадавших увеличилось до девяти. Предварительно два человека не выходят на связь. Поисково-спасательная операция продолжается.

По состоянию на 21:53 количество раненых увеличилось до 12.

Напомним, в ночь на 27 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия атаковала беспилотниками, а затем запустила крылатые ракеты.

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