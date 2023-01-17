Россиянка пожаловалась на поведение Виктории Апанасенко, которая не хотела с ней общаться на Мисс Вселенная-2023

Конкурс "Мисс Вселенная" уже прошел, но представительница россии Анна Линникова вспомнила про отношение к ней украинской претендентки Виктории Апанасенко. Напомним, что на одной из фотосессий украинка отказалась встать рядом на общем фото.

Свое мнение финалистка россии высказала российскому изданию. Она сообщила, что пыталась наладить контакт с украинкой, но ей не удалось.

По ее словам, несмотря на комментарии Апанасенко, потребовавшей бойкотировать участие россии на международном конкурсе, она не приняла это близко к сердцу.

"Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были", — призналась 22-летняя Линникова.

Апанасенко прокомментировала поступок Линниковой следующим образом: "Она получила задание от ее оргкомитета, что должно сделать со мной селфи. И она это пыталась сделать не впервые. У меня к ней есть только один вопрос и пока на него нет ответа — поддерживает ли она политику своего президента, начавшего войну в Украине, или нет, несколько раз предлагали сделать "дружеское фото".

Накануне стало известно, что во время одного из своих выходов на сцену россиянка Линникова показала публике средний палец.

Напомним, что конкурс "Мисс Вселенная - 2023" прошел в США 14 января. Украинке не удалось войти в первую пятерку лучших красавиц мира.

Корону победительницы заняла 28-летняя американка Р’Бонни Габриэл.

На последний финальный выход Апанасенко надела платье от украинского бренда желтого цвета, сразив всех своей красотой.

Ранее в сети показали, как украинка Виктория Апанасенко уходит от россиянки на общем фото. Для этого девушка попросила поменяться соседок местами.

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