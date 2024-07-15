Россию ночью массированно атаковали дроны: досталось двум областям и Крыму

Российские власти заявили, что беспилотный летательный аппарат упал на территорию электроподстанции в Липецкой области рф, также была осуществлена атака на оккупированный Крым и Брянскую область.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.

Так называемый "губернатор" Севастопольской области Развожаев заявил, что в Севастополе происходит отражение атаки беспилотников. По предварительным данным, военные уже сбили один беспилотный летательный аппарат в районе мыса Фиолент.

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Согласно данным Спасательной службы Севастополя, было зафиксировано падение обломков в районе Фиолента на участке одного из частных домов.

В Брянской области рф также жаловались на массированную атаку дронов.

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о массированной атаке украинских дронов и якобы сбитии 16 БПЛА.

В ночь на 15 июля Богомаз несколько раз заявлял о якобы сбитии украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах города.

Традиционно губернатор заявил, что "пострадавших и разрушений нет".

Напомним, в воскресенье, 14 июля, беспилотники атаковали два объекта в городе Суджа Курской области россии. В части области частично исчезли свет и связь.

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