Українська
Общество

Рождество будут праздновать в декабре: ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь

Игорь Романько

Когда православная церковь Украины перейдет на новый церковный календарь

Украинская Православная Церковь рассматривает возможность перехода на Новоюлианский календарь. Решение об этом уже поддержали Священный Синод и Архиерейский Собор. Об этом сообщили во время Телемарафона.

Читайте также: "Украину бомбят по воле Бога" – представительница УПЦ МП в Почаевской лавре издала очередной бред о войне в Украине

Епископ Варсонофий сообщил, что историческое решение было принято. Православная Церковь Украины на заседании Архиерейского Собора 24 мая 2023 утвердила важную реформу – состоялся переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года.

В случае совершения перехода религиозные праздники будут праздноваться на 14 дней раньше, а с 1 сентября большинство украинских христиан будут отмечать эти праздники по новому календарю. Изменения включают следующие даты:

  • Рождество – 25 декабря (вместо 7 января);
  • Покров – 1 октября (вместо 14 октября);
  • Крещение – 6 января (вместо 19 января);
  • День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

Однако переход на Новоюлианский календарь не повлияет на дату Пасхи и некоторых других праздников, например Троицы. Это означает, что некоторые церковные события останутся без изменений. Использование Новоюлианского календаря уже практикуется большинством православных церквей, в частности, Константинопольской, Греческой, Румынской и Польской церквями.

По своему календарю будут продолжать служить русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви, использующие Юлианский календарь.

Вопрос о переходе на Новоюлианский календарь был рассмотрен на состоявшемся 23 мая заседании Синода ПЦУ и там был проголосован "за" возможность такого перехода. Результаты голосования на Архиерейском Соборе 24 мая также подтвердили это решение.

Окончательное решение будет принято 27 июля во время созыва Поместного Собора – высшего церковного органа, в который входят архиереи, монахи и представители мирян из каждой епархии. Однако глава ПЦУ, митрополит Эпифаний, заявил BBC, что решение уже принято, и с 1 сентября переход на новый календарь состоится.

Приходы, протестующие против этого перехода, смогут продолжать праздновать по старому календарю. Митрополит Эпифаний также намерен обратиться к правительству с просьбой о переносе дат государственных религиозных праздников.

Напомним, 29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Общество