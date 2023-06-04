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Руководитель российского добровольческого корпуса Денис Капустин вызвал губернатора Белгородщины на разговор (видео)

Былим Елена

Руководитель российского добровольческого корпуса Денис Капустин вызвал губернатора Белгородщины на разговор (видео)

русский добровольческий корпус обнародовал видео с двумя российскими пленниками в Белгородской области и заявил о готовности их обменять. Для обмена бойцы РДК вызвали губернатора региона Вячеслава Гладкова в храм Новой Таволжанки на 17 часов 4 июня.

На видео возле руководителя российского добровольческого корпуса Дениса Капустина можно увидеть бойцов РДК и двух мужчин, один из которых лежит на больничной койке с капельницей.

Капустин на видео заявил, что его "подопечные" сейчас находятся "недалеко от Новой Таволжанки". Затем он обратился к одному из мужчин, стоявшему рядом белую Капустину. Тот представился старшим лейтенантом Алексеем Беляевым из Тверской области, а второй, тот, что под капельницей, – …(фамилия неразборчива) Алексеем Викторовичем из Псковской области.

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"Господин Гладков! Сегодня великий православный праздник, Троица. Как жест доброй воли, о которых так часто говорят в правительстве РФ, мы готовы отдать вам этих пленных, простых русских солдат, за возможность пообщаться с вами лично, обсудить текущую ситуацию в регионе и, главное, поговорить о его будущем и будущем россии в общем. Поэтому приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке. Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР и пленными Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество", — заявил председатель РДК Денис Капустин, обращаясь к губернатору Белгородщины.

Сам Гладков пока никак не отреагировал на это обращение. 14:12 4 июня на его странице в Телеграме только публикация о событиях, произошедших в регионе 3 июня.

 

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода россии" объявили о второй фазе "военной операции" на территории России. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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