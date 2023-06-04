Руководитель российского добровольческого корпуса Денис Капустин вызвал губернатора Белгородщины на разговор (видео)

русский добровольческий корпус обнародовал видео с двумя российскими пленниками в Белгородской области и заявил о готовности их обменять. Для обмена бойцы РДК вызвали губернатора региона Вячеслава Гладкова в храм Новой Таволжанки на 17 часов 4 июня.

На видео возле руководителя российского добровольческого корпуса Дениса Капустина можно увидеть бойцов РДК и двух мужчин, один из которых лежит на больничной койке с капельницей.

Капустин на видео заявил, что его "подопечные" сейчас находятся "недалеко от Новой Таволжанки". Затем он обратился к одному из мужчин, стоявшему рядом белую Капустину. Тот представился старшим лейтенантом Алексеем Беляевым из Тверской области, а второй, тот, что под капельницей, – …(фамилия неразборчива) Алексеем Викторовичем из Псковской области.

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"Господин Гладков! Сегодня великий православный праздник, Троица. Как жест доброй воли, о которых так часто говорят в правительстве РФ, мы готовы отдать вам этих пленных, простых русских солдат, за возможность пообщаться с вами лично, обсудить текущую ситуацию в регионе и, главное, поговорить о его будущем и будущем россии в общем. Поэтому приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке. Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя без оружия. Я приду лично с представителем ЛСР и пленными Совсем недавно вы получили орден мужества, так что проявите настоящее гражданское мужество", — заявил председатель РДК Денис Капустин, обращаясь к губернатору Белгородщины.

Сам Гладков пока никак не отреагировал на это обращение. 14:12 4 июня на его странице в Телеграме только публикация о событиях, произошедших в регионе 3 июня.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода россии" объявили о второй фазе "военной операции" на территории России. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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