Руническая надпись на стене церкви в Дании оказалась юридическим долгом 800-летней давности (фото)

Исследователи объяснили, что означает надпись руническим и латинским шрифтом на стене церкви Сондер-Асминдруп близ Хольбека на восточном датском острове Зеландия. Он оказался юридически действительным доказательством долга 800-летней давности.

Надпись состоит из двух строчек текста. Верхняя строка написана рунами на древнем датском языке и была расшифрована в 1909 году, сообщает The History Blog.

Надпись сообщает: "Токе взял в долг серебро от Рагнхильда". Нижняя строчка была написана как рунами, так и латинскими буквами идиосинкратическим способом, поэтому ученые не смогли его расшифровать.

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До сих пор. Лисбет Имер, рунолог Национального музея Дании, работала с экспертом по средневековым датским документам Андерсом Легардом, чтобы перевести вторую строчку. Там сказано: "2. Май года спасения 1210 года".

Это означает, что заем Токе от Рагнхильда был датирован, и это делает надпись юридически обязательным документом, уникальным в археологических записях Дании и чрезвычайно редким в международном масштабе.

Соответствующие юридические документы, как правило, хранятся только на пергаменте и от высших социальных слоев. Новое открытие показывает, что в средние века широко распространена культура письма.

Это также уникальное свидетельство того, как простолюди в сельском приходе заключали юридические договоры, сопоставимые с работой, выполняемой профессиональными писцами для элит.

Напомним, ученые исследовали 2500-летние экскременты и совершили неожиданное открытие.

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