Ряд мужчин больше не призовут, ТЦК получили новый приказ – СМИ

Депутат Верховной Рады Александр Федиенко сообщил об инициативе Министерства обороны Украины по внесению изменений в порядок мобилизации. Согласно его заявлению, ожидается, что до 20 сентября будет подписан приказ, запретивший призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Такое решение якобы явилось ответом на многочисленные обращения граждан и народных депутатов, вызванные предварительными изменениями в законодательстве о военном учете, которые привели к автоматическому изменению статуса "ограниченно пригодных" на "пригодных" для многих молодых людей, сказал нардеп в комментарии Новости.LIVE.

Тем временем председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил, что в ближайшие дни Минобороны издаст приказ о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет.

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Он проинформировал, что 17 сентября состоялся согласительный совет с участием представителей Министерства обороны и Генштаба ВСУ. На заседании было принято решение, что Министерство обороны в срочном порядке выпустит приказ, запрещающий мобилизацию лиц в возрасте от 18 до 25 лет, если они имеют ограниченный статус.

Стефанчук сообщил, что Министерство обороны в ближайшее время выделит приказ, запретивший мобилизацию молодых мужчин, признанных непригодными в мирное время и ограниченно пригодными во время войны.

"Мы провели продолжительные обсуждения с представителями Министерства обороны и Генштаба. Одним из принятых решений является прекращение мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих статус ограниченно подходящих. Также обсуждается обеспечение замены таких военнослужащих путем всеобщей мобилизации, чтобы не ослаблять позиции на фронте", — отметил Стефанчук.

Кроме того, представители оборонных ведомств подтвердили, что в ближайшие дни должен появиться соответствующий приказ о запрете мобилизации ограниченно подходящих лиц в возрасте 18-25 лет.

Согласно этому приказу, те, кто уже мобилизован, но имеют статус ограниченно пригодных, не будут участвовать в боевых операциях, в том числе в штурмах. В то же время продолжаются консультации по возможному увольнению с военной службы уже мобилизованных и их замене другими военнослужащими.

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