Ряд пенсионеров получит дополнительно 570 грн: когда и кому дадут деньги

Этой осенью новые перерасчеты или индексации пенсий не запланированы, однако часть пенсионеров все же получит увеличенные выплаты. Речь идет об отдельных получателях выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Повышение относится к специальной возрастной надбавке, которую могут получить определенные категории граждан.

Дополнительные выплаты назначены пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, получают пенсию по возрасту и чья общая сумма выплат не превышает 10 340,35 гривны. Прибавка зависит от возрастной категории: чем старшее лицо, тем выше сумма доплаты.

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Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включат дополнительно 300 гривен. Граждане, достигшие 75-79 лет, могут рассчитывать на 456 гривен доплаты, а те, кому уже исполнилось 80 лет и больше, получат прибавку в размере 570 гривен.

Начисление этих возрастных доплат будет производиться автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления или документы. Суммы надбавок будут добавлены к основной пенсии и выплачены вместе с ней в октябре.

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