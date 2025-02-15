Ряд регионов РФ атаковали ударные беспилотники: не работают аэропорты, горит промышленное предприятие (видео)

В ночь на субботу 15 февраля ударные беспилотники совершили атаку на территорию России. В результате в семи российских городах временно остановили работу аэропортов и ввели план "Ковер".

Утром "Росавиация" сообщила о временном прекращении приема и отправки самолетов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Кроме этого, в Калужской области загорелось промышленное предприятие, о чем заявил губернатор региона Владислав Шапша.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", – написал Шапша.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, этой ночью беспилотники достигли территории Тульской и Саратовской областей.

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По информации Mash, местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также подтвердил факт атаки беспилотников.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", – написал Басаргин.

В Волгограде дрон врезался в жилую многоэтажку, ранения получил один человек.

"По последней информации, силами Минобороны РФ на территории Волгоградской области уничтожено 17 БПЛА. По уточненным данным, на юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек - врачи оказывают ему необходимую помощь", – сообщил губернатор региона Бочаров.

Также появились сообщения об атаке неизвестных беспилотников на Волгоградский НПЗ, которая продолжалась более часа. Очевидцы насчитали по меньшей мере 15 взрывов.

Напомним, 13 февраля дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Там загорелся масштабный пожар.

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