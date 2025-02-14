Російський ударний дрон влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС: є суттєві пошкодження (відео)

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на території Чорнобильської атомної електростанції. Внаслідок атаки споруда зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та показав відео. "Цієї ночі російський дрон поцілив в укриття, яке захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Це укриття зводила Україна спільно з європейськими країнами, США та всіма, хто прагне справжньої безпеки. Єдина країна у світі, здатна атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та ігнорувати можливі катастрофічні наслідки – це сучасна Росія. Вона становить терористичну загрозу для всього світу", – заявив президент.

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За словами Зеленського, внаслідок удару укриття зазнало серйозних пошкоджень, однак пожежу вдалося загасити. Радіаційний фон поки що залишається в межах норми, і фахівці продовжують його моніторинг.

Президент наголосив, що Росія щодня атакує українські міста та критичну інфраструктуру, нарощує військову міць і не змінює своєї агресивної політики.

"Це свідчить про те, що Путін не має наміру йти на переговори, а лише намагається вводити світ в оману. Саме тому необхідний спільний тиск усіх, хто цінує життя, на агресора. Росія має відповісти за свої дії", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, армія РФ атакувала дронами Суми.

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