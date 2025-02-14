Российский ударный дрон попал в укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС: существенные повреждения (видео)

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на территории Чернобыльской атомной электростанции. В результате атаки сооружение получило значительные повреждения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и показал видео. "Этой ночью российский дрон попал в укрытие, которое защищает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Это укрытие возводило Украина совместно с европейскими странами, США и всеми, кто стремится к настоящей безопасности. Единая страна в мире, способна атаковать такие объекты, оккупировать территорию. террористическую угрозу для всего мира", – заявил президент.

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По словам Зеленского, в результате удара укрытие получило серьезные повреждения, однако пожар удалось потушить. Радиационный фон пока остается в пределах нормы и специалисты продолжают его мониторинг.

Президент подчеркнул, что Россия ежедневно атакует украинские города и критическую инфраструктуру, наращивает военную мощь и не изменяет свою агрессивную политику.

"Это свидетельствует о том, что Путин не намерен идти на переговоры, а лишь пытается вводить мир в заблуждение. Именно поэтому необходимо совместное давление всех, кто ценит жизнь на агрессора. Россия должна ответить за свои действия", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, армия РФ атаковала дронами Сумы.

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