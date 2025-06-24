Рыбалка без платы: кто имеет право бесплатно ловить даже в частном пруду

Рыбалка остается одним из самых любимых способов отдыха для многих украинцев. Однако иногда арендаторы водоемов запрещают рыбачить или требуют оплаты за ловлю.

Как сообщает Сергеевское сельское территориальное общество, это нередко приводит к конфликтам – ведь возникает вопрос: действительно ли арендатор имеет законное право требовать деньги за любительское рыболовство? Согласно статье 46 Водного кодекса Украины, предусмотрены два основных способа использования водных объектов:

общее;

специальное.

Под общим водопользованием подразумевается бесплатное использование водных ресурсов для личных нужд – например, купание, катание на лодках, спортивная или любительская рыбалка, водопой для скота, а также набор воды из природных источников без использования технических средств или специального оборудования.

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Если водоем находится в аренде, возможность общего использования зависит от условий, установленных арендатором. Эти правила должны быть согласованы с органом, предоставившим водоем в пользование. Арендатор обязан информировать население об установленных ограничениях или о полном запрещении доступа.

В случае, если таких условий нет или четко не прописаны в договоре аренды или приложениях к нему, общее пользование считается открытым и не ограничивается.

Перед тем как ловить рыбу в пруду, переданную в аренду, гражданам следует уточнить, существуют ли определенные ограничения на доступ к водоему и ознакомиться с действующими правилами.

Кто имеет право бесплатно рыбачить в ставках, переданных в аренду

Согласно пункту 3.1 Правил любительского и спортивного рыболовства все граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства имеют право заниматься любительским и спортивным отловом рыбы и водных беспозвоночных в отечественных водоемах.

Однако существуют исключения – рыбачить не разрешено в водоемах природно-заповедного фонда, на специализированных рыбохозяйственных объектах, в водоемах питьевого, лечебного или технического назначения, а также там, где установлен полный запрет на отлов.

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Бесплатное рыболовство возможно:

на общедоступных водоемах – без оплаты;

для членов

для других лиц – при условии приобретения рыболовной карты, которую выдает эта организация.

В случаях, когда рыбалка с берега платная, такое условие может устанавливаться только для рек с водосборной площадью до 50 тысяч км².

Кто может рыбачить бесплатно на платных водоемах:

дети до 16 лет;

лица с инвалидностью I и II группы;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС (категории I и II).

Эти категории имеют право бесплатного доступа к рыболовству на водоемах, закрепленных за общественными объединениями, но только при наличии соответствующего удостоверения.

На общедоступных водоемах разрешено любительское рыболовство с берега или лодки, с использованием всех типов удочек и спиннингов, однако не более пяти крючков на одного человека.

На платных водоемах ловля разрешена исключительно членам объединений, имеющих членский билет. В этом случае можно использовать до десяти крючков. Для детей до 16 лет предусмотрена самостоятельная рыбалка только с берега.

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