С 1 мая некоторые украинцы могут потерять субсидию: кого лишат социальной помощи
Сейчас около 3 миллионов украинских семей получают государственные субсидии на оплату коммунальных услуг. Эта социальная помощь позволяет многим семьям обеспечить свое выживание, особенно в условиях войны.
Однако с наступлением теплого сезона оказывается, что многие семьи могут потерять эту поддержку. Причина в том, что летом коммунальные расходы уменьшаются, ведь не используется отопление, а его стоимость составляет около 80% от общей суммы коммунальных платежей.
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Министерство социальной политики напоминает, что для большинства семей субсидии на следующий период, с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года, будут пересмотрены автоматически.
Однако это также означает, что летом многие украинские семьи могут остаться без государственной поддержки из-за снижения коммунальных расходов. Согласно правилам, если коммунальные платежи не превышают 20% от общего дохода семьи, субсидия не предоставляется.
Есть несколько причин, по которым семьи могут потерять субсидии:
- Задолженность по коммунальным платежам на длительный период, три месяца или больше. Если сумма долга превышает 680 гривен, субсидия может быть прекращена.
- Покупка товаров на сумму более 50 тысяч гривен членами домохозяйства.
- Увеличение доходов семьи.
- Выявление недостоверных сведений о материальном и имущественном состоянии семьи при назначении субсидии.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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