С 1 мая некоторые украинцы могут потерять субсидию: кого лишат социальной помощи

Сейчас около 3 миллионов украинских семей получают государственные субсидии на оплату коммунальных услуг. Эта социальная помощь позволяет многим семьям обеспечить свое выживание, особенно в условиях войны.

Однако с наступлением теплого сезона оказывается, что многие семьи могут потерять эту поддержку. Причина в том, что летом коммунальные расходы уменьшаются, ведь не используется отопление, а его стоимость составляет около 80% от общей суммы коммунальных платежей.

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Министерство социальной политики напоминает, что для большинства семей субсидии на следующий период, с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года, будут пересмотрены автоматически.

Однако это также означает, что летом многие украинские семьи могут остаться без государственной поддержки из-за снижения коммунальных расходов. Согласно правилам, если коммунальные платежи не превышают 20% от общего дохода семьи, субсидия не предоставляется.

Есть несколько причин, по которым семьи могут потерять субсидии:

Задолженность по коммунальным платежам на длительный период, три месяца или больше. Если сумма долга превышает 680 гривен, субсидия может быть прекращена. Покупка товаров на сумму более 50 тысяч гривен членами домохозяйства. Увеличение доходов семьи. Выявление недостоверных сведений о материальном и имущественном состоянии семьи при назначении субсидии.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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