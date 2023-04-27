С 1 мая перечислят субсидии: какие документы подавать и куда

Какие документы нужно подавать в ПФУ, чтобы получить субсидию с 1 мая

Окончание отопительного сезона в Украине с 1 мая приведет к перерасчету жилищных субсидий для всех домохозяйств на период, когда отопление не требуется. Большинство получателей жилищных субсидий и льгот на неотапливаемый период, получавших жилищную субсидию в течение отопительного периода, автоматически переназначатся с мая.

Это произойдет на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации, если данные об имущественном положении и составе семьи не изменились. Однако, если изменения произошли, получатели субсидии должны уведомить об этом орган Фонда не позднее чем за 30 дней до начала нового периода получения субсидии.

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Есть определенная категория людей, которая должна обязательно обратиться за субсидией на неотапливаемый период, а именно:

домохозяйства, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Жилищная субсидия на неотапливаемый период может быть выдана только на основе обращения гражданина, если во время отопительного сезона сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги, взнос или платеж на оплату расходов на управление многоквартирным домом не превышала установленных социальных норм. Если эти платежи составляли 0,00 грн, то субсидия на неотапливаемый период предоставляется по обращению гражданина.

Для получения жилищной субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября), представители домохозяйств могут подать заполненное заявление и декларацию в орган Фонда удобным для них способом.

Если заявление подано в течение двух месяцев с начала неотапливаемого периода, то жилищная субсидия предоставляется с начала этого периода, но не ранее дня, когда возникло право на его получение.

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Чтобы получить жилищные субсидии и льготы, можно воспользоваться несколькими способами в зависимости от того, какой вам удобнее:

обратиться лично в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

прислать документы по почте в адрес органа Фонда;

воспользоваться онлайн-сервисами через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Также можно подать документы на назначение субсидий в уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг и через портал Действие по-прежнему.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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