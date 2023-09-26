С 1 октября субсидии смогут получить только 4 категории украинцев: что для этого нужно
В Украине приближается отопительный сезон и вместе с ним наступает время для пересчета субсидий для поддержки населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако следует отметить, что право на получение субсидий будет доступно только ограниченному количеству граждан.
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Субсидии в Украине предназначены для того, чтобы помочь гражданам оплаты коммунальных услуг и отопления. Однако не все граждане имеют право на эту финансовую помощь, а только конкретные категории населения, пишет Новости.
Среди тех, кто может подать заявление на получение субсидий, включены:
- Лица, имеющие статус ВПЛ (уязвимое к социальной защите лицо). Важно отметить, что для получения субсидии не обязательно иметь договор аренды на жилье.
- Арендаторы жилья.
- Граждане, зарегистрированные по месту жительства.
- Застройщики еще не передали свои дома в эксплуатацию.
Для того чтобы оформить жилищную субсидию, гражданам нужно обратиться в органы социальной защиты или подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) дистанционно.
Необходимые документы для получения субсидии включают:
- Заявление.
- Декларация о доходах семьи, проживающей по указанному адресу.
- Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.
После представления документов специалисты Пенсионного фонда Украины проводят проверку, чтобы убедиться, что у гражданина есть право на финансовую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если в результате проверки окажутся скрытые доходы или состояние, не указанное в декларации, то заявитель получит отказ в предоставлении субсидии автоматически.
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