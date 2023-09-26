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С 1 октября субсидии смогут получить только 4 категории украинцев: что для этого нужно

Игорь Романько

Кто из украинцев может оформить жилищную субсидию с 1 октября

В Украине приближается отопительный сезон и вместе с ним наступает время для пересчета субсидий для поддержки населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако следует отметить, что право на получение субсидий будет доступно только ограниченному количеству граждан.

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Субсидии в Украине предназначены для того, чтобы помочь гражданам оплаты коммунальных услуг и отопления. Однако не все граждане имеют право на эту финансовую помощь, а только конкретные категории населения, пишет Новости.

Среди тех, кто может подать заявление на получение субсидий, включены:

  1. Лица, имеющие статус ВПЛ (уязвимое к социальной защите лицо). Важно отметить, что для получения субсидии не обязательно иметь договор аренды на жилье.
  2. Арендаторы жилья.
  3. Граждане, зарегистрированные по месту жительства.
  4. Застройщики еще не передали свои дома в эксплуатацию.

Для того чтобы оформить жилищную субсидию, гражданам нужно обратиться в органы социальной защиты или подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ) дистанционно.

Необходимые документы для получения субсидии включают:

  • Заявление.
  • Декларация о доходах семьи, проживающей по указанному адресу.
  • Договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.

После представления документов специалисты Пенсионного фонда Украины проводят проверку, чтобы убедиться, что у гражданина есть право на финансовую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если в результате проверки окажутся скрытые доходы или состояние, не указанное в декларации, то заявитель получит отказ в предоставлении субсидии автоматически.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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