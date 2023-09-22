С 1 октября украинские женщины должны стать на учет: кто в списке
В Украине от 1 октября 2023 года военный учет женщин будет обязателен. При постановке на учет будут учитываться профессия и специальность.
Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательный военный учет будет касаться украинок в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья и имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.
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Такие женщины должны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
По собственному желанию в военкомат могут появиться женщины призывного возраста, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности.
В ТЦК на женщину заведут личное дело. Для этого нужно прихватить с собой:
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт или ID-карта);
- заявление о взятии на учет;
- идентификационный номер;
- документ о получении специальности/профессии;
- справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
- свидетельство о рождении детей или документ об опеке;
- свидетельство о браке (если есть);
- Четыре фотографии 3х4.
Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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