С 1 октября украинские женщины должны стать на учет: кто в списке

В Украине от 1 октября 2023 года военный учет женщин будет обязателен. При постановке на учет будут учитываться профессия и специальность.

Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательный военный учет будет касаться украинок в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья и имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Такие женщины должны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По собственному желанию в военкомат могут появиться женщины призывного возраста, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности.

В ТЦК на женщину заведут личное дело. Для этого нужно прихватить с собой:

Документы, удостоверяющие личность (паспорт или ID-карта);

заявление о взятии на учет;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей или документ об опеке;

свидетельство о браке (если есть);

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Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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