З 1 жовтня українські жінки мають стати на облік: хто у списку

В Україні від 1 жовтня 2023 року військовий облік жінок буде обов'язковим. При постановці на облік буде враховуватись професія та спеціальність.

Відповідно до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", обов'язковий військовий облік стосуватиметься українок віком від 18 до 60 років, що придатні до служби за станом здоров'я та які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

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Такі жінки зобов'язані реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За власним бажанням до військкомату можуть з'явитися жінки призовного віку, які мають спеціальність чи професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю.

У ТЦК на жінку заведуть особову справу. Для цього потрібно прихопити із собою:

Документи, що посвідчують особу (паспорт або ID-картка);

заяву про взяття на облік;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей або документ про опіку;

свідоцтво про шлюб (Якщо є);

Чотири фотокартки 3х4.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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