С 1 сентября в Украине изменится обучение для учащихся и учителей

Приближается завершение одного из самых сложных учебных лет. Даже в таком юном возрасте, все маленькие украинцы заслуживают признания как настоящие герои, поскольку они не сдавались и продолжали изучать любимые предметы, доказывая, что наша нация непобедима.

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Полномасштабное вторжение, блекауты, обстрелы и постоянные тревоги в воздухе значительно усложнили учебный процесс, который и так переживал изменения и требовал гибкости из-за пандемии. Многие школы и вузы перешли на дистанционное проведение уроков.

Однако у всех сторон были свои претензии к этой форме обучения. Детям не хватало привычного общения, родители сталкивались с трудностями, как обеспечить своим детям доступ к онлайн-урокам и контролировать качество обучения. Учителя использовали новые подходы для представления материала и стимулирования интереса учащихся на расстоянии.

Несмотря на то, что новый учебный год 2023/2024 еще не начался, уже есть рекомендации по подготовке школ к нему. Основное внимание уделяется очной учебе. Нижеследующий отрывок из письма Министерства образования и науки Украины подробно описывает аспекты, на которые следует обратить внимание.

Украинские школы готовятся к изменениям в обучении, которые начнут действовать с 1 сентября. Кажется, что не все смогут перейти на полноценное очное обучение. В восточных регионах уже рассматривается внедрение смешанного формата, где учащиеся и студенты будут проводить часть времени на обучении офлайн, а остальное – будут самостоятельно изучать предметы.

Напомним, что Министерство образования и науки также рассматривало предложения о введении 12-летнего обучения с 2024 года, поскольку во время пандемии и военных событий в Украине школьники не смогли полностью усвоить необходимый объем знаний.

Напомним, ранее мы писали о том, когда начинаются летние каникулы.

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