С 1 января некоторые предприниматели обязательно должны установить терминалы безналичной оплаты

С 1 января во всех торговых точках Украины должны быть установлены терминалы для оплаты картой

Кабинет Министров Украины принял постановление, обязывающее субъектов хозяйствования устанавливать терминалы для приема безналичной оплаты во всех торговых точках Украины.

Согласно постановлению, терминалы для оплаты картой должны быть установлены во всех населенных пунктах Украины, независимо от количества населения, пишет gsminfo.com.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Обязанности следует выполнить до следующих дат:

1 января 2024 – в населенных пунктах с населением от 5 до 25 тысяч человек;

1 января 2025 года – в населенных пунктах с населением до 5 тысяч человек;

1 января 2026 года – у торговцев физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога первой группы, продавцов, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, а также тех, кто продает собственно выращенные овощи или продукты животноводства.

Это постановление направлено на развитие безналичных расчетов в Украине и повышение уровня финансовой инклюзии.

Предприниматели, которые не установят терминалы для оплаты картой в установленные сроки, будут привлекаться к ответственности. Им грозит штраф в размере от 3400 до 13 600 гривен.

Это постановление позволит потребителям рассчитываться карточкой во всех торговых точках Украины, независимо от их расположения и размера. Это сделает расчеты более удобными и удобными.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!