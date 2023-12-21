З 1 січня деякі підприємці обов'язково мають встановити термінали безготівкової оплати

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка зобов'язує суб'єктів господарювання встановлювати термінали для прийому безготівкової оплати в усіх торгових точках України.

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Згідно з постановою, термінали для оплати карткою повинні бути встановлені в усіх населених пунктах України, незалежно від кількості населення, пише gsminfo.com.

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Обов'язки треба виконати до наступних дат:

1 січня 2024 року – в населених пунктах з населенням від 5 до 25 тисяч осіб;

1 січня 2025 року – в населених пунктах з населенням до 5 тисяч осіб;

1 січня 2026 року – у торговців фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої групи, продавців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну або виносну торгівлю, а також тих, хто продає власноруч вирощену городину або продукти тваринництва.

Ця постанова має на меті сприяти розвитку безготівкових розрахунків в Україні та підвищити рівень фінансової інклюзії.

Підприємці, які не встановлять термінали для оплати карткою в установлені терміни, будуть притягуватися до відповідальності. Їм загрожує штраф у розмірі від 3400 до 13600 гривень.

Ця постанова дасть можливість споживачам розраховуватися карткою в усіх торгових точках України, незалежно від їх розташування та розміру. Це зробить розрахунки більш зручними та комфортними.

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