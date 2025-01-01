С 1 января в Украине изменились требования к ввозу авто: которые запрещены

С 1 января 2025 года в Украине запрещено таможенное оформление и первая регистрация автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-6. Эта норма распространяется на новые и б/у автомобили, предназначенные для продажи, и является аналогом требований, которые уже давно действуют в Европейском Союзе.

В соответствии с принятым законопроектом №12267, внедрение стандарта Евро-6 для некоторых категорий транспортных средств, таких как тракторы, автобусы, грузовики и спецавтомобили (коды УКТВЭД 8701 20, 8702, 8704, 8705), отложено до 1 января 2027 года.

Основные изменения:

Ранее в Украину разрешалось ввозить легковые автомобили стандарта Евро-2 (выпущенные после 1996 г.). С 2025 года это правило меняется: разрешены будут только автомобили стандарта Евро-6, то есть выпущенные после 2015 года.

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Исключения включают:

Новые легковые автомобили, ввезенные или изготовленные в Украине до 31 декабря 2024 года.



Автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи или для нужд ВСУ.



"Евробляхи" и электромобили (для последних нормы экостандартов не применяются из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания).

Автомобили стандарта Евро-5, которые будут ввезены на территорию Украины до 1 января 2025 г., можно будет зарегистрировать и после этой даты. Для этого необходимо иметь сертификат, подтверждающий соответствие экологическому стандарту, указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Электромобили и автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи или для оборонных нужд, эти изменения не затрагивают. Также следует напомнить, что в Украине была упрощена регистрация волонтерских авто для военных, которые можно использовать до завершения военного положения и еще три месяца после его отмены.

Напомним, украинские водители хотят начать штрафовать на 34 тыс. грн.

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