З 1 січня в Україні змінилась вимоги до ввезення авто: які заборонені

З 1 січня 2025 року в Україні заборонено митне оформлення та першу реєстрацію автомобілів, що не відповідають екологічному стандарту Євро-6. Ця норма поширюється на нові та вживані авто, призначені для продажу, і є аналогом вимог, які вже давно діють у Європейському Союзі.

Відповідно до ухваленого законопроєкту №12267, впровадження стандарту Євро-6 для деяких категорій транспортних засобів, таких як трактори, автобуси, вантажівки та спецавтомобілі (коди УКТЗЕД 8701 20, 8702, 8704, 8705), відкладено до 1 січня 2027 року.

Основні зміни:

Раніше в Україну дозволялося ввозити легкові автомобілі стандарту Євро-2 (випущені після 1996 року). З 2025 року це правило змінюється: дозволеними будуть лише автомобілі стандарту Євро-6, тобто випущені після 2015 року.

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Винятки включають:

Нові легкові авто, ввезені або виготовлені в Україні до 31 грудня 2024 року.



Автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога чи для потреб ЗСУ.



"Євробляхи" та електромобілі (для останніх норми екостандартів не застосовуються через відсутність двигуна внутрішнього згорання).

Автомобілі стандарту Євро-5, які будуть ввезені на територію України до 1 січня 2025 року, можна буде зареєструвати і після цієї дати. Для цього необхідно мати сертифікат, що підтверджує відповідність екологічному стандарту, зазначеному в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Електромобілі та автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога або для оборонних потреб, ці зміни не зачіпають. Також варто нагадати, що в Україні було спрощено реєстрацію волонтерських авто для військових, які можна використовувати до завершення воєнного стану і ще три місяці після його скасування.

Нагадаємо, українських водіїв хочуть почати штрафувати на 34 тис. грн.

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