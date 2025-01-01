З 1 січня в Україні змінилась вимоги до ввезення авто: які заборонені
З 1 січня 2025 року в Україні заборонено митне оформлення та першу реєстрацію автомобілів, що не відповідають екологічному стандарту Євро-6. Ця норма поширюється на нові та вживані авто, призначені для продажу, і є аналогом вимог, які вже давно діють у Європейському Союзі.
Відповідно до ухваленого законопроєкту №12267, впровадження стандарту Євро-6 для деяких категорій транспортних засобів, таких як трактори, автобуси, вантажівки та спецавтомобілі (коди УКТЗЕД 8701 20, 8702, 8704, 8705), відкладено до 1 січня 2027 року.
Основні зміни:
Раніше в Україну дозволялося ввозити легкові автомобілі стандарту Євро-2 (випущені після 1996 року). З 2025 року це правило змінюється: дозволеними будуть лише автомобілі стандарту Євро-6, тобто випущені після 2015 року.
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- Винятки включають:
- Нові легкові авто, ввезені або виготовлені в Україні до 31 грудня 2024 року.
- Автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога чи для потреб ЗСУ.
- "Євробляхи" та електромобілі (для останніх норми екостандартів не застосовуються через відсутність двигуна внутрішнього згорання).
Автомобілі стандарту Євро-5, які будуть ввезені на територію України до 1 січня 2025 року, можна буде зареєструвати і після цієї дати. Для цього необхідно мати сертифікат, що підтверджує відповідність екологічному стандарту, зазначеному в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.
Електромобілі та автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога або для оборонних потреб, ці зміни не зачіпають. Також варто нагадати, що в Україні було спрощено реєстрацію волонтерських авто для військових, які можна використовувати до завершення воєнного стану і ще три місяці після його скасування.
Нагадаємо, українських водіїв хочуть почати штрафувати на 34 тис. грн.
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