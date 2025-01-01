С 1 января в Украине подорожает процедура оформления паспортов: какая стоимость

С 1 января 2025 г. в Украине вырастет стоимость оформления паспортов. Это связано с ростом цен на бланки биометрических документов. В ведомстве отметили, что повышение коснется оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, загранпаспорта, а также вид на временное и постоянное проживание в Украине.

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты впервые оформляется бесплатно. Если же нужно сделать документ повторно, стоимость составит 558 гривен за срок до 20 рабочих дней, и 928 гривен за срок до 10 рабочих дней. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в Facebook.

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Загранпаспорт будет оформляться за 1042 гривны в стандартный срок до 20 рабочих дней. Если необходимо срочное изготовление до 7 рабочих дней, стоимость составит 1682 гривны.

Цена вида на постоянное проживание будет составлять 1175 гривен, а на временное проживание – 1080 гривен.

Миграционная служба отметила, что граждане, оплатившие административные услуги и подавшие заявления на оформление документов до 31 декабря 2024 года, смогут получить их по старым ценам. Если оплата была произведена до конца года, но заявление еще не подали, нужно будет доплатить в соответствии с новыми тарифами, действующими на момент подачи заявления.

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