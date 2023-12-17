С 1 января в Украине вырастут цены на электроэнергию: насколько увеличится тариф

С 1 января в Украине вырастут цены на электроэнергию

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на услуги Укрэнерго на 2024. Согласно решению комиссии, тариф на услуги передачи электроэнергии вырастет на 9%, а тариф на диспетчерское управление – на 9,5%.

Таким образом, с 1 января 2024 года тариф на услуги передачи электроэнергии составит 528,57 грн/МВт-ч, а тариф на диспетчерское управление – 104,57 грн/МВт-ч, пишет agronews.

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Особенно значительный рост тарифов коснется "зеленой" электрометаллургии. Для предприятий этой отрасли тариф на услуги передачи электроэнергии увеличится на 74%, до 364,70 грн/МВт-час. Это решение было принято с целью поддержки производства, которое уделяет особое внимание экологической составляющей.

Решение НКРЭК вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Одни эксперты считают, что рост тарифов необходим для обеспечения стабильной работы энергетической системы страны. Другие утверждают, что это решение приведет к росту стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.

Рост тарифов на услуги "Укрэнерго" может иметь следующие последствия:

Рост стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.

Снижение конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках.

Увеличение объемов потребления электроэнергии из альтернативных источников.

Будут ли эти последствия положительными или негативными, зависит от того, как будет использована дополнительная выручка от роста тарифов. Если она будет направлена на развитие энергетической системы страны, это может привести к повышению ее эффективности и уменьшению зависимости от импорта энергоносителей. Однако если выручка будет использована на другие цели, это может привести к ухудшению ситуации в энергетике.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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