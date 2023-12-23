С 2024 года запускают новый маршрут для выезда из Украины

Как выехать из Украины в Чехию

В 2024 году для украинцев может появиться новый железнодорожный маршрут между Прагой и Чопом. Этот маршрут станет еще одним шагом в улучшении сообщения между Украиной и Европейским Союзом.

Новый маршрут закроет потребность в прямом железнодорожном сообщении между Украиной и Чехией, где находится значительное количество беженцев, пишет pmg.ua.

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Компания RegioJet, являющаяся одним из крупнейших частных перевозчиков в Чехии, готова заключить соглашение с Укрзализныцей о запуске этого маршрута. По информации прессслужбы RegioJet, "все существенные условия (выдвинутые Укрзализныцей) приняты". Ожидается, что соглашение будет заключено до конца года.

Ранее в RegioJet заявляли об определенных сложностях во время переговоров. В частности, это касалось коммерческой составляющей.

Запуск нового маршрута упростит выезд за границу для украинцев, а также сделает его более удобным с точки зрения логистики.

Вот несколько конкретных преимуществ нового маршрута:

Он будет прямым, что сэкономит время и деньги на путешествие.

Он будет проходить через Чоп, являющийся важным транспортным узлом на границе между Украиной и Европейским Союзом.

Он будет доступен широкому кругу украинцев, поскольку RegioJet предлагает льготные тарифы для студентов, пенсионеров и других категорий граждан.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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