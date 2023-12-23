З 2024 року запускають новий маршрут для виїзду з України

У 2024 році для українців може з'явитися новий залізничний маршрут між Прагою та Чопом. Цей маршрут стане ще одним кроком до покращення сполучення між Україною та Європейським Союзом.

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Новий маршрут закриє потребу у прямому залізничному сполученні між Україною та Чехією, де наразі перебуває значна кількість біженців, пише pmg.ua.

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Компанія RegioJet, яка є одним із найбільших приватних перевізників у Чехії, готова укласти угоду з Укрзалізницею про запуск цього маршруту. За інформацією пресслужби RegioJet, "всі істотні умови (які були висунуті Укрзалізницею) прийняті". Очікується, що угода буде укладена до кінця року.

Раніше у RegioJet заявляли про певні труднощі під час перемовин. Зокрема, це стосувалося комерційної складової.

Запуск нового маршруту спростить виїзд за кордон для українців, а також зробить його більш зручним з точки зору логістики.

Ось кілька конкретних переваг нового маршруту:

Він буде прямим, що заощадить час і кошти на подорож.

Він буде проходити через Чоп, що є важливим транспортним вузлом на кордоні між Україною та Європейським Союзом.

Він буде доступним для широкого кола українців, оскільки RegioJet пропонує пільгові тарифи для студентів, пенсіонерів та інших категорій громадян.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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