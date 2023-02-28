С чем правильно носить леопардовый принт, чтобы не выглядеть пошло: советы стилиста модницам на весну-2023

Модницам, уже готовящим гардероб к весне, советуют обратить внимание на вещи, имеющие леопардовый принт. Оказывается, что "леопардовые вещи" могут выглядеть не пошло, как принято считать, но и стильно.

Стилистка Яна Платонова считает, что леопардовые вещи можно "приручить". То есть, удачно подобрать под него вещи, которые только дополнят образ и не будут его накапливать.

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На своей странице в Instagram стилистка отметила, что вокруг анималистических принтов много стереотипов: "кто-то считает их слишком провоцирующими, порой даже вульгарными, проводит параллели с разными профессиями или просто уверен, что такой принт только для смелых и эксцентричных".⠀

По ее мнению, все зависит от таких моментов: контекста, в котором находится принт и от самого принта. "Леопард может быть элегантным, благородным, молодежным, креативным. Словом – разным!", – добавила она.

Так, Платонов леопардовый принт любит свою "родную палитру", то есть подходит к вещам с разными оттенками коричневого и бежевого.

А чтобы быть элегантной в "леопарде", следует выбирать к нему вещи черного цвета.

"Леопард + леопард – эта комбинация может прекрасно сработать на эпатаж, но вряд ли станет основой классного образа жизни. Выбирайте что-то одно: верхнюю одежду, платье, низ, верх, обувь или аксессуар", – говорит стилистка.

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Она считает, что "леопардовые вещи" могут быть более веселыми, молодежными, повседневными. Для этого следует добавлять к ним спортивные элементы, тощие, джинсы, рубашки, или кеды.

"Если вам кажется, что классический принт слишком контрастен для вас и "съедает" лицо, попробуйте более приглушенные варианты. Интересных вам экспериментов и помните: вы прекрасны, а стиль лишь помогает подчеркнуть вашу красоту и внутренний мир", – резюмировала Платонова.

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