С какими болезнями дыхания и системы кровообращения не берут в ВСУ

До 14 февраля 2024 г. в Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации. В настоящее время могут мобилизовать военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которых ВЛК сочла годными к военной службе.

Минобороны Украины сузило список болезней, которые считаются основаниями для предоставления отсрочки от призыва. Согласно приказу №490, определенные болезни органов дыхания и системы кровообращения могут освободить от службы в ВСУ.

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В частности, основанием для предоставления отсрочки от службы является наличие следующих заболеваний системы кровообращения:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии;

цереброваскулярные болезни (инфаркт головного мозга или инсульт со значительными нарушениями функций);

болезни артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы).

Также не берут в армию мужчин, имеющих болезни органов дыхания, а именно:

хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Напомним, в Верховной Раде пообещали сменить скандальный закон о мобилизации.

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