С какими болезнями позвоночника не будут брать на военную службу: подробности

Вопрос пригодности к военной службе актуален для многих украинцев. Защитить свое здоровье и избежать мобилизации можно, имея на руках медицинскую справку, подтверждающую наличие определенного заболевания.

Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 существует ряд болезней позвоночника и опорно-двигательного аппарата, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным к военной службе. Об этом пишет ТСН.

Какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации? Перечень заболеваний, освобождающих от военной службы, достаточно широк и включает в себя:

Воспалительные заболевания суставов: ревматоидный артрит, псориатический артрит и другие.

ревматоидный артрит, псориатический артрит и другие. Системные заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка, склеродермия и т.д.

системная красная волчанка, склеродермия и т.д. Болезни позвоночника: остеохондроз, сколиоз, спондилолистез и другие.

остеохондроз, сколиоз, спондилолистез и другие. Травмы позвоночника и суставов: переломы, вывихи, разрывы связок.

переломы, вывихи, разрывы связок. Деформации костей и суставов: плоскостопие, контрактуры суставов.

Как признают непригодным к службе? Чтобы определить пригодность к военной службе, призывник проходит военно-врачебную комиссию (ВЛК). Врачебная комиссия тщательно осматривает призывника, изучает медицинскую документацию и принимает решения на основании действующего законодательства.

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Важно помнить:

Даже если у вас диагностировано заболевание из списка, это не означает автоматическое освобождение от службы. Решение принимается индивидуально для каждого призывника. Для прохождения ВЛК необходимо иметь все результаты обследований, выписки из истории болезни и т.д. Если у вас есть сомнения в своей пригодности к службе, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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