З якими хворобами хребта не братимуть на військову службу: подробиці

Питання придатности до військової служби є актуальним для багатьох українців. Захистити своє здоров’я та уникнути мобілізації можна, маючи на руках медичну довідку, яка підтверджує наявність певного захворювання.

Згідно з наказом Міністерства оборони України № 402, існує ряд хвороб хребта та опорно-рухового апарату, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним до військової служби. Про це пише ТСН.

Які хвороби хребта звільняють від мобілізації? Перелік захворювань, що звільняють від військової служби,досить широкий і включає в себе:

Запальні захворювання суглобів: ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит та інші.

Системні захворювання сполучної тканини: системний червоний вовчак, склеродермія тощо.

системний червоний вовчак, склеродермія тощо. Хвороби хребта: остеохондроз, сколіоз, спондилолістез та інші.

остеохондроз, сколіоз, спондилолістез та інші. Травми хребта та суглобів: переломи, вивихи, розриви зв’язок.

переломи, вивихи, розриви зв’язок. Деформації кісток та суглобів: плоскостопість, контрактури суглобів.

Як визнають непридатним до служби? Щоб визначити придатність до військової служби, призовник проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). Лікарська комісія ретельно оглядає призовника, вивчає медичну документацію та приймає рішення на підставі чинного законодавства.

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Важливо пам’ятати:

Навіть якщо у вас діагностовано захворювання зі списку, це не означає автоматичне звільнення від служби. Рішення приймається індивідуально для кожного призовника. Для проходження ВЛК необхідно мати всі результати обстежень, виписки з історії хвороби тощо. Якщо у вас є сумніви щодо своєї придатности до служби, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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