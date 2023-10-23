С летучими мышами и цветной френч: четыре идеи оформления ногтей к Хэллоуину-2023

Хэллоуин часто празднуют за границей, но и украинские дети и молодежь любят этот праздник, готовя тыквы, создавая страшные костюмы и макияж. Радиотрек предлагает несколько идей для дизайна ногтей на Хэллоуин.

Цветной френч

Вместо обычного френча с белыми кончиками вы можете сделать их черными или со стекающими каплями красной крови.

С привидениями, летучими мышами, черными котами

Нарисуйте лицо призраков, летучих мышей или черных кошек на прозрачном, безобразном или белом фоне, создавая комические или ужасные образы. Дополните дизайн изображения паутины.

Читайте также: Что нельзя делать на Хэллоуин: приметы и предрассудки

С тыквой

Тыква, также известная как фонарь Джека, может быть интересной идеей для маникюра на Хэллоуин.

Черный

Вы можете создать черный маникюр с градиентным дизайном, квадратные ногти с изображениями паутины и пауков на нескольких ногтях или создать фактурный маникюр, чередуя матовый и глянцевый лаки.

Напомним, мы уже писали, какие костюмы можно создать на Хэллоуин-2023.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!