Садоводы назвали самые эффективные способы полива растений весной и летом

Полив является одной из важнейших задач, которые садовник может выполнять в своих садах, особенно в весенние и летние месяцы. Независимо от того, это небольшой сад, двор, большой участок, растения нуждаются в правильном поливе.

Весенние месяцы являются одними из важнейших в садоводческом календаре, поскольку именно в это время завершается большинство тяжелой работы, например, обрезка и посев семян. Полив также обеспечивает самый лучший вид садов в течение весеннего и летнего сезонов, пишет Express.co.uk.

Опытные садоводы рекомендуют поливать растения в саду и на грядках под корень. Это гарантирует, что больше воды поступает в грунт.

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Также не следует поливать растения часто, но малыми порциями. Лучше поливать сад реже, но тщательно. Таким образом, растения будут пускать корни глубже.

Для полива также рекомендуется использовать воду из водосборников. Дождевая вода имеет более низкий рН, чем вода из-под крана.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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